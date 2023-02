La Créole, Matteo (Chinese Man) & Habba Babba (Twerkistan) Dock des Suds, 1 avril 2023, Marseille 2e Arrondissement .

La Créole, Matteo (Chinese Man) & Habba Babba (Twerkistan)

12 Rue Urbain V Dock des Suds Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Dock des Suds 12 Rue Urbain V

2023-04-01 23:00:00 23:00:00 – 2023-04-01

EUR 10.99 25.99 Partenaire de la programmation musicale du Festival depuis plus de 15 ans, le label indépendant Chinese Man Records proposera des rendez-vous musicaux tout au long de la semaine dans plusieurs salles et lieux de vie nocturne emblématiques de Marseille et invite les festivaliers à se retrouver, partager et danser.



After party au Dock des Suds, line-up :



HABBA BABBA (TWERKISTAN) – IG – FB – SOUNDCLOUD

Collectif Urbain à l’ADN pluriel, créatif et festif, Twerkistan secoue Marseille depuis 2017 avec de nombreux événements mémorables. Rafales de Baile Funk, Trap, Reggaeton, Afrobeats, Grime et Hip-Hop pour les aficionados, Twerkistan c’est un dancefloor du turfu et une ambiance unique !



LA CREOLE – IG – FB – MIX

LA CREOLE est un collectif pluridisciplinaire voué au rayonnement des cultures du métissage. Son propos prend racine dans la pensée du « Tout monde » de l’écrivain Edouard Glissant : un monde que l’on partage selon un principe d’interpénétration des cultures. Porté par ce qui est devenu une grande famille de Dj et danseurs ; c’est la fusion de ces âmes créatives qui embrase la soirée éponyme et qui fait vibrer Paris depuis janvier 2018 et qui fera vibrer Marseille en avril au Dock des Suds !



MATTEO (CHINESE MAN) – IG – FB – APPLE MUSIC – SPOTIFY – YT

DJ, producteur et membre co-fondateur du groupe Chinese Man, Matteo partage son temps entre la France, l’Amérique du Sud, l’Inde et la Turquie. Avec une signature à la fois hip-hop, Afro et Electro World, il fusionne les sonorités d’hier et les pépites rafraîchissantes d’aujourd’hui.

CMR & le MCM présentent SCORE, la bande originale du Festival Music & Cinema Marseille, et vous proposent une programmation musicale inédite du Mercredi 29 Mars au Samedi 1er Avril 2023.

