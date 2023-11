LA CREOLE La Machine du Moulin Rouge Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris LA CREOLE La Machine du Moulin Rouge Paris, 8 décembre 2023, Paris. Le vendredi 08 décembre 2023

de 23h55 à 06h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

LA CREOLE de retour à La Machine du Moulin Rouge ! L’hiver s’est installé par ici, mais un vent de chaleur soufflera sur La Machine du Moulin Rouge le 8 décembre puisque LA CREOLE revient pour une dernière date parisienne avant la fin de l’année !! Ne rate pas ça. L’ultime occasion de troquer ton écharpe contre ton plus beau crop top avant 2024. Tu connais la chanson : Double line up, double kiffe ! LINE UP à venir ————— INFO // SAFE PLACE LA CREOLE est un événement qui à vocation à rassembler selon un principe profondément inclusif. Chaque individu y est le bienvenu dans la mesure du respect de la règle qui lui incombe : BIENVEILLANCE ET RESPECT DES AUTRES. Tout comportement ou parole raciste, sexiste, homophobe, grossophobe, transphobe… n’y ont pas leur place et peuvent être motif de renvoie. Nous rappelons également que le consentement n’est pas une option, quelle que soit la personne que vous avez en face de vous! —————- Durant nos événements nous prenons des photos destinées à notre communication (réseaux sociaux/ presse ainsi que d’éventuelles expositions artistiques). Si toutefois pour des raisons personnelles, professionnelles, familiales, culturelles…. Vous ne souhaitez pas être photographiés, n’hésitez pas à vous manifester auprès de Fanny viguier. La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/la-creole-3/ https://fb.me/e/3jGAGezZx https://fb.me/e/3jGAGezZx https://link.dice.fm/O680b4a70baf

LA CREOLE Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu La Machine du Moulin Rouge Adresse 90 Boulevard de Clichy Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Machine du Moulin Rouge Paris latitude longitude 48.8840584,2.33229230000006

La Machine du Moulin Rouge Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/