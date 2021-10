Montreuil Le Chinois île de France, Montreuil LA CREOLE #20 Le Chinois Montreuil Catégories d’évènement: île de France

Montreuil

LA CREOLE #20 Le Chinois, 31 octobre 2021, Montreuil. Date et horaire exacts : Le dimanche 31 octobre 2021

de 23h à 5h

payant

Après deux années d’attente insoutenable, L’heure du retour au bercail à sonné! Viens fêter Halloween avec nous le dimanche 31 octobre, le line up sera brûlant !!! LINE UP: CARLA GENUS KING DOUDOU LAZY FLOW SYLVERE Ramène tes paillettes, ton meilleur crop top ou ton plus beau déguisement et viens fêter nos retrouvailles avec ce lieu mythique qu’on aime tant ❤ Concerts -> Électronique Le Chinois 6 place du marché Montreuil 93100

9 : Croix de Chavaux (153m) 9 : Mairie de Montreuil (707m)

Contact : https://www.facebook.com/lechinoisdemontreuil Concerts -> Électronique

Date complète :

2021-10-31T23:00:00+01:00_2021-11-01T05:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Montreuil Autres Lieu Le Chinois Adresse 6 place du marché Ville Montreuil lieuville Le Chinois Montreuil