La Crème #1, 7 mars 2021-7 mars 2021, Marseille.

La Crème #1 2021-03-07 11:30:00 11:30:00 – 2021-03-07 16:00:00 16:00:00 Jardin dela Maison Montgrand 35 rue Montgrand

Marseille Bouches-du-Rhône

3.5 50 Au programme : Eric du restaurant Cédrat, Maëlyss de l’Opéra Zoizo et Giovanni des 3 coups pour ravir nos papilles. Café Loustic et Mana Espresso se chargeront de la caféine et de la touche sucrée.



Au bar, vins natures (bulles, blanc et rouge), bières locales et softs.

Nous avons tous besoin de nous retrouver et partager de nouveau des moments joyeux et festifs. Nos ami.e.s restaurateur.ice.s ont, eux aussi, envie de remettre leurs tabliers !

https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-creme-1-142659344941

