La Crèche

La Corrida de Noël – Course pédestre, 9 décembre 2023, La Crèche. La plus ancienne course du département !

46eme édition de la Corrida de Noël au départ de la Crèche

Dimanche 09 décembre 2023.

2023-12-09 à ; fin : 2023-12-09 . . La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The oldest race in the department!

46th edition of the Christmas Corrida starting in La Crèche

Sunday December 09th 2023 La carrera más antigua del departamento

comienza la 46ª edición de la Corrida de Navidad en La Crèche

Domingo 09 diciembre 2023 Das älteste Rennen des Departements!

46. Ausgabe der Corrida de Noël mit Start in La Crèche

Sonntag, 09. Dezember 2023 Mise à jour le 2022-12-15 par OT Haut Val De Sèvre

