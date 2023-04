Printemps à la ferme : Porte Ouverte à « La Ferme du Petit Logis » 43 rue du château Bougouin, 10 juin 2023, La Crèche.

La ferme du Petit Logis ouvre ses portes le 10 juin !

Marché de producteurs et visite de la ferme

Samedi 10 juin de 10h à 18h

Où : 43 rue Château Bougouin – 79260 LA CRECHE.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 18:00:00.

43 rue du château Bougouin La Ferme Du Petit Logis

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Petit Logis farm opens its doors on June 10th!

Farmers’ market and visit of the farm

Saturday June 10th from 10am to 6pm

Where : 43 rue Château Bougouin – 79260 LA CRECHE

La granja Petit Logis abre sus puertas el 10 de junio

Mercado agrícola y visita de la granja

Sábado 10 de junio de 10:00 a 18:00

Dónde: 43 rue Château Bougouin – 79260 LA CRECHE

Die Ferme du Petit Logis öffnet am 10. Juni ihre Türen!

Bauernmarkt und Besuch des Bauernhofs

Samstag, den 10. Juni von 10 bis 18 Uhr

Wo: 43 rue Château Bougouin – 79260 LA CRECHE

