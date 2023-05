Visite des carrières privées de Saint-Martin, 31 mai 2023, La Crèche.

Sortie nature de la vallée sèche à la vallée de la Sèvre niortaise, co-animée par Loïc Nau, animateur nature (Les Grimpereaux de l’Hermitain) et Stéphanie Tézière, guide-conférencière (Atemporelle).

Sur inscription

Rendez-vous sur le parking du temple de Breloux.

2023-05-31 à ; fin : 2023-05-31 . EUR.

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Nature outing from the dry valley to the valley of the Sèvre niortaise, co-animated by Loïc Nau, nature animator (Les Grimpereaux de l’Hermitain) and Stéphanie Tézière, guide-lecturer (Atemporelle).

On registration

Meeting point on the parking lot of the Breloux temple

Salida natural del valle seco al valle del Sèvre niortaise, co-organizada por Loïc Nau, guía de naturaleza (Les Grimpereaux de l’Hermitain) y Stéphanie Tézière, guía conferenciante (Atemporelle).

Inscripción previa

Punto de encuentro en el aparcamiento del templo de Breloux

Naturausflug vom Trockental zum Tal der Sèvre niortaise, gemeinsam geleitet von Loïc Nau, Naturanimateur (Les Grimpereaux de l’Hermitain) und Stéphanie Tézière, guide-conférencière (Atemporelle).

Nach vorheriger Anmeldung

Treffpunkt: Parkplatz des Tempels von Breloux

Mise à jour le 2023-04-28 par OT Haut Val De Sèvre