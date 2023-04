Soirée jeux en famille L’Hélianthe, 23 mai 2023, La Crèche.

Dans le cadre des rendez-vous de la parentalité en Haut Val de Sèvre ‘Place Des Familles’

Soirée jeux en famille

Apportez vos jeux et venez jouer avec vos enfants, découvrez des jeux et faites découvrir les vôtres.

L’Hélianthe, La Crèche

De 17h30 à 20h30

Ouvert à tous

Inscription conseillée.

2023-05-23 à ; fin : 2023-05-23 20:30:00. EUR.

L’Hélianthe

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the meetings of the parenthood in Haut Val de Sèvre ‘Place Des Familles’

Family game evening

Bring your games and come to play with your children, discover games and make discover yours.

L’Hélianthe, La Crèche

From 5:30 pm to 8:30 pm

Open to all

Registration advised

En el marco de los actos para padres de Haut Val de Sèvre « Place Des Familles

Tarde de juegos en familia

Traiga sus propios juegos y venga a jugar con sus hijos, descubra juegos y haga que ellos descubran los suyos.

L’Hélianthe, La Crèche

De 17h30 a 20h30

Abierto a todos

Inscripción aconsejada

Im Rahmen der Rendezvous der Elternschaft im Haut Val de Sèvre ‘Place Des Familles’

Spieleabend für die ganze Familie

Bringen Sie Ihre Spiele mit und kommen Sie mit Ihren Kindern zum Spielen, entdecken Sie Spiele und zeigen Sie Ihre eigenen.

L’Hélianthe, La Crèche (Die Krippe)

Von 17.30 bis 20.30 Uhr

Für alle offen

Anmeldung empfohlen

Mise à jour le 2023-04-08 par OT Haut Val De Sèvre