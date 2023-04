Mon Dîner Fermier Halles du marché, 4 mai 2023, La Crèche.

Marché gourmand « Mon Diner Fermier »

Le marché gourmand « Mon Diner Fermier » se tient sous les halles de la Crèche le 1er jeudi du mois de 17h à 21h.

Chaque mois des producteurs locaux viennent vous proposer leurs spécialités sous forme de plats préparés, prêts à consommer.

D’autres produits complémentaires de type fromage, miel et dérivés vous seront proposés

Et tout cela transformé et cuisiné dans les fermes des Deux-Sèvres !

Une brasserie locale différente chaque mois est mise à l’honneur et présentera sa bière à déguster sur place ou à emporter.

Afin d’éviter les déchets d’emballages, merci de venir avec vos boites alimentaires et vos gobelets.

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Gourmet market « Mon Diner Fermier

The gourmet market « Mon Diner Fermier » is held under the market halls of La Crèche on the 1st Thursday of the month from 5 to 9 pm.

Every month, local producers come to offer their specialties in the form of ready-to-eat dishes.

Other complementary products such as cheese, honey and derivatives will be offered to you

And all this transformed and cooked in the farms of the Deux-Sèvres!

A different local brewery is honored each month and will present its beer to be tasted on the spot or to be taken away.

In order to avoid packaging waste, please come with your food boxes and cups

Mercado gastronómico « Mon Diner Fermier

El mercado gastronómico « Mon Diner Fermier » se celebra en las Halles de la Crèche el primer jueves de cada mes, de 17.00 a 21.00 h.

Cada mes, los productores locales vienen a ofrecer sus especialidades en forma de platos listos para consumir.

Se le ofrecerán otros productos complementarios como queso, miel y derivados

¡Y todo ello elaborado y cocinado en las granjas de las Deux-Sèvres!

Cada mes, una cervecería local diferente será homenajeada y presentará su cerveza para degustar in situ o para llevar.

Para evitar los residuos de envases, le rogamos que venga con sus cajas y vasos de comida

Gourmet-Markt « Mon Diner Fermier » (Mein Bauerndinner)

Der Feinschmeckermarkt « Mon Diner Fermier » findet in den Markthallen von La Crèche am 1. Donnerstag des Monats von 17.00 bis 21.00 Uhr statt.

Jeden Monat kommen lokale Erzeuger, um Ihnen ihre Spezialitäten in Form von verzehrfertigen Gerichten anzubieten.

Auch andere ergänzende Produkte wie Käse, Honig und Derivate werden Ihnen angeboten

Und all dies wird in den Bauernhöfen des Departements Deux-Sèvres verarbeitet und gekocht!

Eine lokale Brauerei, die jeden Monat anders ist, wird geehrt und stellt ihr Bier vor, das Sie vor Ort probieren oder mitnehmen können.

Um Verpackungsmüll zu vermeiden, bringen Sie bitte Ihre Lebensmittelboxen und Becher mit

