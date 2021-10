Illhaeusern Illhaeusern Haut-Rhin, Illhaeusern La crèche des pêcheurs Illhaeusern Illhaeusern Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Illhaeusern

La crèche des pêcheurs Illhaeusern, 28 novembre 2021, Illhaeusern. La crèche des pêcheurs 2021-11-28 09:00:00 – 2022-01-08 18:00:00

Illhaeusern Haut-Rhin Au coeur de l’église d’Ilhaeusern, découvrez l’oeuvre du sculpteur sur bois, Monsieur Bosshardt : une magnifique crèche où le batelier sur sa barque et le poisson dans la rivière s’associent à la Nativité dans un site évoquant le ried, ce paysage alsacien si particulier. Découvrez la crèche des pêcheurs, sculptée par Monsieur Bosshardt. Dans cette crèche en bois se rencontrent le batelier sur sa barque et le poisson dans la rivière pour une représentation de la nativité, dans le paysage si particulier du Ried alsacien. +33 3 89 71 83 27 Au coeur de l’église d’Ilhaeusern, découvrez l’oeuvre du sculpteur sur bois, Monsieur Bosshardt : une magnifique crèche où le batelier sur sa barque et le poisson dans la rivière s’associent à la Nativité dans un site évoquant le ried, ce paysage alsacien si particulier. dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Illhaeusern Autres Lieu Illhaeusern Adresse Ville Illhaeusern lieuville 48.18443#7.43372