La Crèche de Noël de l'église Saint-Pierre de Saint-Pierre-Azif Saint-Pierre-Azif, 17 décembre 2022, Saint-Pierre-Azif Saint-Pierre-Azif.

2022-12-17 14:30:00 – 2022-12-18 17:00:00

Le Bourg Eglise Saint-Pierre

Saint-Pierre-Azif

Calvados Saint-Pierre-Azif Le succès du concours de crèches organisé en 2021 a fait naître l’idée d’une « Route des crèches en Pays d’Auge » à parcourir au gré de ses envies, à des dates fixées entre toutes les équipes participantes.

Saint-Pierre-Azif rejoint les 35 églises augeronnes présentes sur le circuit, véritables gardiennes du patrimoine historique, culturel et naturel du territoire.

mairie.azif@orange.fr +33 2 31 87 38 76 https://www.saint-pierre-azif.fr/

