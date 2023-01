La crèche de la paix Allauch Allauch Maison du Tourisme d'Allauch Allauch Catégories d’Évènement: Allauch

Bouches-du-Rhône Allauch L’association A cordes et à cœur propose une animation devant la crèche biblique de la chapelle Notre Dame d’Allauch, sur le thème de la Paix dans le monde, l’enfant, signe de Paix.



Des pastorales / Des berceuses et des petits valses du monde entier pour tous les enfants du monde … et leurs mamans. Le groupe vocal « Atelier des voix » vous présente « La crèche de la paix »

Samedi 28 janvier 2023 à 14h30 et à 16h

