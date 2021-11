La crèche à moteur Théâtre le Liburnia, 2 décembre 2021, Libourne.

La crèche à moteur

du jeudi 2 décembre au vendredi 3 décembre à Théâtre le Liburnia

de la Cie OpUS ————– ### Jeudi 2 et vendredi 3 décembre à 20h30 ### au Théâtre le Liburnia Dès 10 ans | Durée : 1h15 Conçue par Raoul Huet, bâtisseur de l’inutile, et fraîchement restaurée par le fantaisiste Conservatoire des curiosités, « La Crèche à moteur » reprend du service dans son vieux tube Citroën d’origine. Cette crèche a parcouru, pendant les années 60, les routes de campagne pour agiter les esprits. On y découvrira deux scènes de la nativité, avec moultes péripéties, rois mages en conserve et renard siffleur… Maniant comme à l’accoutumée le vrai et le faux, la Compagnie OpUS nous sert un spectacle loufoque et plein d’humanité. Une belle façon de faire un petit clin d’œil à Libourne, ville du Père Noël ! Suivez le guide, bonne humeur garantie ! **En co-réalisation avec l’OARA** **Phabricant d’histoire à la conception, mise en jeu et scénographie :** Pascal Rome **Phabricant(e)s d’objets et de la régie lumière/son :** Bertrand Boulanger, Anne Chignard, Nicolas Darrot, Léopold Diaz, Nicolas Diaz, Jean-Baptiste Gaudin, Florent Gauthier, Didier Grebot, Etienne Grebot, Eric Guérin, Jean-Pierre Larroche, Luis Maestro, Frédérique Moreau de Bellaing, Boa Passajou, Julien Pillet, Alexandre Robbe, Pascal Rome, Titus et Virginie **Phabricant(e)s à la reprise et au jeu :** Pascal Rome ou Ronan Letourneur, Julien Pillet, Mathieu Texier ou Thierry Faucher dit “TITUS”, Chantal Joblon **Phabricants à la régie générale :** Matthieu Sinault ou Patrick Girot

Plein tarif : 24€ / Tarif spécial (groupe 10+, CE) : 19€ / Tarif réduit (-18ans, étudiants, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, séniors 62ans+) : 12€ / Tarif mini (-12ans, minimas sociaux) : 6€

Théâtre le Liburnia 14 rue Donnet, 33500 Libourne Libourne Centre-Ville Gironde



