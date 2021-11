La crèche à moteur – Cie Opus Salle de l’Angelarde, 22 janvier 2022, Châtellerault.

La crèche à moteur – Cie Opus

du samedi 22 janvier 2022 au lundi 24 janvier 2022 à Salle de l’Angelarde

Il y a bien longtemps, Raoul Huet sillonnait les routes de campagne à bord de son théâtre roulant de marionnettes automatiques. Avec La Crèche à moteur, il gagnait sa vie en agitant les esprits ! Aujourd’hui, après 30 ans d’oubli, le fantaisiste Conservatoire des Curiosités (musée itinérant des patrimoines imaginaires) vient d’achever la restauration de ce chef-d’œuvre. Il nous invite à le découvrir au cours de trois séances exceptionnelles. Avec La Crèche à moteur, réservée à 78 personnes, comme le nombre de cartes d’un jeu de Tarot, la compagnie OpUS explore notre mémoire collective, crée un charmant désordre dans les idées préfabriquées. Un spectacle plein d’humanité entre rire et poésie, lard et cochon, tiroirs et trappes, renard siffleur et rois mages en boîtes de conserve… Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois (Ces règles sont valables à la publication de cet article et soumises à l’évolution des règles en vigueur le jour de l’événement Saison culturelle des 3T Scène conventionnée de Châtellerault

Tarifs: 6/12/17€

Bâtisseurs de l’inutile et pourtant essentiels

Salle de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde 86100 Châtellerault Châtellerault La Renaitrie Vienne



2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T20:15:00;2022-01-23T17:00:00 2022-01-23T18:15:00;2022-01-24T20:30:00 2022-01-24T21:45:00