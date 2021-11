La crèche à Moteur – Cie O.p.U.S Sardent Sardent, 19 novembre 2021, SardentSardent.

La crèche à Moteur – Cie O.p.U.S Espace Claude Chabrol Sardent Sardent

2021-11-19 20:30:00 – 2021-11-19 21:45:00

Sardent Creuse Espace Claude Chabrol Sardent Creuse Sardent

Vendredi 19 et samedi 20 novembre à 20h30 à l’Espace Claude Chabrol. 6€ par adulte, 4€ par enfant. Ce spectacle s’adresse aux adultes. Néanmoins, les enfants, à partir de 5 ans, accompagnés de leurs parents ne seront pas refusés. Durée : 1h15 – Théâtre d’objets – RESERVATION NECESSAIRE AU 05 55 64 12 20

Un rendez-vous de la Saison Culturelle – Devant la vieille Citroën, dans un savant bricolage de notre imaginaire et de notre mémoire collective, O.P.U.S. propose un spectacle plein d’humanité, entre lard et cochon, tiroirs et trappes, renard siffleur et rois mages en boîtes de conserve.

Le chef d’œuvre de Raoul Huet : « La Crèche à Moteur » vient d’être restauré ! Pensé et interprété par les membres de l’Office des Phabricants d’Univers Singuliers.

C’est à bord de ce théâtre roulant de marionnettes automatiques, véritable pièce de musée, que Raoul Huet sillonnait les routes de campagne pour gagner sa vie en agitant les esprits !

A chaque passage de La Crèche à Moteur on se pressait pour découvrir comment, entre satires débridées et allégories naïves, les drôles de bricolages de Raoul Huet traitaient l’actualité de la société moderne.

Aujourd’hui, après 30 ans d’oubli, ce chef d’œuvre d’art brut, revient pour faire revivre ce singulier patrimoine.

Mais… c’est vrai, cette histoire ? Autant que les rêves qu’on prend pour des réalités. OPUS, c’est l’Office des Phabricants d’Univers Singuliers, de joyeux drilles à la Deschiens qui jouent d’humour absurde et d’authentique humanité pour interroger nos héritages culturels sur un ton inimitablement décalé. Croisant sublime et dérisoire, France rurale et modernité, leur Crèche à moteur a vrombi plus de six cents fois et soufflé le vent du désordre dans les villes et les villages…

Espace Claude Chabrol Sardent Sardent

