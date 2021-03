La création musicale en milieu scolaire en ligne, 2 avril 2021-2 avril 2021, Grenoble.

La création musicale en milieu scolaire

en ligne, le vendredi 2 avril à 19:00

19h – Web-documentaires « Borg & Théa » et « Flowers 2.0/Vox Natura »

### Borg & Théa – Jean-François Vrod / Quatuor Béla / Trio La Soustraction des fleurs (2017)

Grand connaisseur des cultures traditionnelles, Jean-François Vrod crée un théâtre musical singulier où le récit s’enroule autour de la musique. Il puise dans l’onirisme des traditions orales, fait de burlesque et de merveilleux, pour imaginer comment l’humanité fera face à un réchauffement climatique de plus de 20°C. Borg & Théa est un opéra pour choeur d’enfants, cordes et percussions, avec, lors de sa création pour les Détours de Babel 2017, les élèves de l’école de musique d’Eybens, les élèves du Collège les Saules d’Eybens, les élèves du Collège Champollion de Grenoble, sous la directtion de Luc Denoux.

### Flowers 2.0 / Vox Natura – Pierre Estève (2014)

« Flowers 2.0 » fait référence à une nature hybride basée sur la collaboration et la revalorisation par le recyclage de ce que nous considérions jusqu’alors comme déchet. Cette installation est composée de milliers de fleurs créées à partir de bouteilles multicolores en plastique transparent recyclées. Leurs pétales flexibles permettent aux fleurs de danser et tournoyer dans le vent. Sous la direction de Pierre Estève, les flowers ont été fabriquées dans les écoles, hôpitaux, associations, sur le campus… par les habitants et les enfants de l’agglomération grenobloise, en lien avec les animateurs de Grenoble Alpes Métropole, les services municipaux des villes partenaires et le Festival.

19h10 – Table ronde – Webinaire – 45’

Conversation avec Fidel Fourneyron et invités

**« La pratique artistique en milieu éducatif, initiatives et enjeux »**

20h – Diffusion – « La chanson de Renart » Rediffusion du concert donné le 26 janvier 2021 à l’Hexagone – Meylan – 75’

Les aventures épiques de Renart, ou Goupil, le héros espiègle et facétieux des fables du Roman de Renart, n’ont jamais cessé d’inspirer enfants, petits et grands, conteurs et artistes. Cette nouvelle adaptation de Fidel Fourneyron, figure incontestée du jazz contemporain européen… qui a aussi grandi avec cette figure du goupil traversant les siècles, en donne une vivifiante et iconoclaste illustration.

Composées au 12 e siècle par différents auteurs -une trentaine peut-être, la plupart anonymes-, les diverses branches de récits contents les multiples ruses de Renart aux dépends de ses adversaires comme le loup Ysengrin, Chanteclerc le coq ou Tibert le chat. Rassemblant plus de 80000 vers octosyllabes, ce Roman participe de notre imaginaire collectif au gré des époques et propos, ces fables offrant un fabuleux matériau pour de nouvelles rencontres artistiques.

Le point de départ en sera ici le livret original de Frédéric Révérend inspiré par quelques récits choisis. Mêlant langues anciennes et modernes, ces histoires seront contées par la complice de longue date de Fidel, la chanteuse lyrique et performeuse Dalila Khatir. Le Chœur d’enfants de la Métropole grenobloise lui donnera la réplique à l’instar des chœurs des théâtres antiques.

Disposé autour de la soliste, un orchestre de chambre aux multiples possibilités acoustiques, avec ses musiciens improvisateurs poly instrumentistes, permettra des ouvertures sonores que les compositions inattendues de Fidel auront à cœur d’exploiter, celles-ci pouvant à tout moment basculer d’une esthétique ancienne à des sonorités post-modernes, voire avant-gardistes.

Fidel Fourneyron a en effet soif de rencontres et de défis. Après ses engagements avec l’Orchestre National de Jazz et ses formations propres, pétries d’imagination comme Un Poco Loco ou ¿ Qué vola ?, le voici travaillant ici sur des textes associés à la voix.

Tout comme les trouvailles de Renart pour dérouter ses adversaires, la fluidité et la surprise dans l’écriture musicale et scénographique (cette dernière signée Cécilia Léna), tenteront de séduire tous les publics curieux de formes et de rencontres audacieuses.

Web-documentaires, plateau d'artistes et invités et replay « La chanson de Renart » Fidel Fourneyron

