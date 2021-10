La création musicale dans la Grèce d’aujourd’hui Philharmonie de Paris, 11 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 11 décembre 2021

de 15h30 à 16h15

gratuit

Animées par des musicologues spécialistes du sujet, les CLÉS sont de courtes conférences qui préparent l’esprit et l’oreille à l’écoute d’une œuvre programmée dans le concert qui suit.

Pierre Rigaudière collabore en tant que critique musical avec Diapason depuis 2001 et avec L’Avant-Scène Opéra depuis 2009, publication pour laquelle il a récemment rédigé un guide d’écoute de l’opéra Jakob Lenz de Wolfgang Rihm et un article sur Britten et le gamelan. Il est par ailleurs l’auteur du « Parcours de l’œuvre » de nombreux compositeurs pour la base « Brahms » de l’Ircam. En tant que producteur à France Musique, il a fait partie entre 2009 et 2016 de l’équipe des « Lundis de la contemporaine », émission pour laquelle il a réalisé de nombreux reportages et portraits de compositeurs. Il enseigne en tant que maître de conférences à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, et ses activités, tant journalistiques que musicologiques, sont centrées sur la création musicale récente.

Lieu : Salle de conférence – Philharmonie

Animations -> Conférence / Débat

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)



Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23207 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis

Animations -> Conférence / Débat

Date complète :

2021-12-11T15:30:00+01:00_2021-12-11T16:15:00+01:00