Cet évènement est passé La création « jeune public » de Christophe Honoré : Les Doyens Théâtre de la Ville Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris La création « jeune public » de Christophe Honoré : Les Doyens Théâtre de la Ville Paris, 8 novembre 2023, Paris. Du mercredi 08 novembre 2023 au samedi 18 novembre 2023 :

mardi

de 10h00 à 11h20

samedi

de 17h00 à 18h20

mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h20

.Tout public. A partir de 10 ans. payant

Deux hommes s’adressent au public pour une conférence sur l’éducation. Face à eux, un parterre d’enfants. Vont-ils rester sagement assis ? Dans un espace solennel, imposant, un

amphithéâtre où les règles induisent une autorité verticale, deux «

Doyens », deux représentants du monde des adultes dissertent sur

l’éducation des enfants. Forts de leur savoir, du haut de leur

piédestal, ils manipulent, dissèquent, assènent des contre-vérités. Nos

deux bonshommes ponctuent leur discours de références aussi

provocatrices que fantaisistes, citant pêle-mêle Rabelais, Montaigne,

Descartes ou… Laurence Pernoud. Face à eux, dans le public, des enfants.

Jusqu’où vont-ils écouter, sans réagir, les affabulations de nos deux

Bouvard et Pécuchet d’aujourd’hui? Théâtre de la Ville 2 place du chatelet 75004 Paris Contact : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/enfance-jeunesse/les-doyens +33142742277 https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/enfance-jeunesse/les-doyens

Jean Louis Fernandez Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Théâtre de la Ville Adresse 2 place du chatelet Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre de la Ville Paris latitude longitude 48.857352,2.34778

Théâtre de la Ville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/