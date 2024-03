La création en exil art, migration, justice Mucem Marseille 2e Arrondissement, jeudi 4 avril 2024.

Quelles sont les espaces et conditions de la création artistique en exil ?

Comment concevoir l’artivisme par rapport aux migrations ? Comment l’art peut-il faire preuve d’injustices et de violences ? Quelles injonctions se cachent derrière la figure de l’ artiste en exil ?

En interrogeant de manière critique le rapport entre art, justice et migrations, ce colloque propose une réflexion pluridisciplinaire autour de trois thèmes tout d’abord, le rôle des structures culturelles dans l’accueil des artistes en danger, pendant et après les urgences qui les poussent à partir. Ensuite, les mobilisations et les résistances par l’art, ce qui pose la question du lien entre esthétique et politique.



Enfin, la manière dont de nouveaux processus créatifs peuvent témoigner des formes d’injustice.



Coordonné par Adélie Chevée et Melissa Moralli

Partenaires Institut SoMuM, Aix-Marseille Université, Mesopolhis, AMIDEX, Investissements d’Avenir, Sciences Po Aix, CNRS .

Début : 2024-04-04 09:00:00

fin : 2024-04-04 19:30:00

Mucem 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mucemlab@mucem.org

