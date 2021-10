Aix-en-Provence Auditorium Campra Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône La CRÉATION de Joseph HAYDN Auditorium Campra Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

“AU COMMENCEMENT IL N’Y AVAIT RIEN” L’ensemble vocal AD FONTES présente un nouveau spectacle autour du célèbre oratorio La CRÉATION de Joseph HAYDN dans une version pour chœur de chambre et quatuor à cordes, grâce à une transcription du compositeur lui-même. Le comédien Laurent Moreau dira le conte moderne “La Création”, de l’écrivain belge Bart Moeyaert, et ce à la place des récitatifs de l’original, absents dans cette version. AIX-EN-PROVENCE le 17 octobre à 17h Auditorium CAMPRA Conservatoire d’Aix Entrée 15€/10€ Info et résa: 04 42 93 22 98

