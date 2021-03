Bordeaux En ligne Bordeaux La Crau, l’agriculture au service de l’eau pour l’Homme et la Nature. Et demain ? avec Terre & Océan En ligne Bordeaux Catégorie d’évènement: Bordeaux

le jeudi 22 avril à 18:15

**Terre de pastoralisme depuis l’antiquité, cette plaine est alimentée en eau depuis le XVIème siècle par des canaux dérivant les eaux de la Durance plus au nord.** **D’abord imaginé par Nostradamus avec un objectif sanitaire, le réseau de canaux de Craponne irrigue des prairies fourragères depuis le XIXème siècle. Ces pratiques agricoles ancestrales alimentent une nappe phréatique qui assure le stockage de l’eau pendant la saison d’irrigation.** **Alors que l’activité agricole à l’origine de cet agro-hydro-système est menacée, le territoire doit s’organiser pour répondre aux questions de société qui conditionneront le maintien ou pas de la vie sur le territoire : ce modèle de développement est-il véritablement durable dans un contexte de changement climatique ?** **Quelle naturalité des milieux naturels en Crau ?** **Quelle reconnaissance du service rendu par l’activité agricole et comment mettre en place une plus grande solidarité entre bénéficiaires de la ressource en eau et monde agricole pour assurer la pérennité du système ?** **En ligne.** **Contactez-nous pour obtenir le lien ou rendez-vous sur notre site.**

Gratuit, sur inscription

