La Crampilhanaise, au Domaine du Crampilh Aurions-Idernes Aurions-Idernes Catégories d’évènement: Aurions-Idernes

Pyrénées-Atlantiques

La Crampilhanaise, au Domaine du Crampilh Aurions-Idernes, 18 juin 2022, Aurions-Idernes. La Crampilhanaise, au Domaine du Crampilh Aurions-Idernes

2022-06-18 09:00:00 – 2022-06-18 22:00:00

Aurions-Idernes Pyrénées-Atlantiques Aurions-Idernes EUR 35 35 9h : petit-déjeuner à la fourchette.

9h45 : départ pour le parcours VTT de 12 km ou 20 km.

Initiation au tir à l’arc tout au long de la journée.

+33 5 59 04 00 63

12h30 : déjeuner. SMT Nord Béarn

Aurions-Idernes

