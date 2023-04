Balade « L’agropastoralisme, histoire des brebis et des tommes », 25 avril 2023, La Couvertoirade.

Lavagne, buissière, cazelle… ces mots ne vous disent rien ? Ce petit patrimoine emblématique du causse du Larzac a été construit et entretenu depuis des millénaires, au point de façonner totalement le paysage..

2023-04-25 à ; fin : 2023-04-25 . EUR.

La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie



Lavagne, buissière, cazelle… do these words mean anything to you? This small emblematic heritage of the causse du Larzac has been built and maintained for thousands of years, to the point of totally shaping the landscape.

Lavagne, buissière, cazelle… ¿le dicen algo estas palabras? Este pequeño patrimonio emblemático del Causse du Larzac ha sido construido y mantenido durante miles de años, hasta el punto de modelar totalmente el paisaje.

Lavagne, Buissière, Cazelle… sagen Ihnen diese Wörter etwas? Dieses kleine, emblematische Kulturerbe der Causse du Larzac wurde über Jahrtausende hinweg gebaut und gepflegt, so dass es die Landschaft völlig geformt hat.

Mise à jour le 2023-04-18 par OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES