Swing au Larzac La Couvertoirade, vendredi 26 juillet 2024.

Swing au Larzac La Couvertoirade Aveyron

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26

fin : 2024-07-28

Stage de danses

Un stage convivial et simple.

Aucun mot ne peut le définir, il faut le vivre!!!

Les organisateurs, bénévoles et profs font de ce stage quelque chose de simple où la qualité des cours, de l’ambiance, de la nourriture et du partage sont harmonieux et unique!

Loin de la ville, en retrait mais dans la grandeur de la nature.

Le chapiteau et les tentes de réception en font un lieu unique le tout s’accorde parfaitement avec la musique, la danse, le partage et la bonne humeur.

On vous l’assure c’est de la folie!

2 soirées swing

2 jours de stage

Des groupes en live

Toujours une parade dans la cité médiévale, qui est, un des plus beaux village de France.

Un marché paysans spécialement pour vous stagiaires!

De la nature

Des moutons

De la bonne humeur

Vous n’êtes jamais venus? Alors n’attendez plus et suivez les infos pour vous inscrire

.

La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie lindyhotasso@gmail.com



