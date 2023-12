STAGE B-A BA DE L’ATTELAGE La Couture, 4 janvier 2024, La Couture.

La Couture Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04

fin : 2024-01-04

Découvrez l’approche du cheval, comment le préparer à l’attelage et profiter d’une heure de balade au rythme de ses sabots..

En compagnie de Cédrine, découvrez le « B-a BA de l’attelage » pour apprendre à s’occuper d’un cheval, le préparer et l’atteler. Suite à une balade durant laquelle vous pourrez vivre l’expérience de meneur, viendra le temps de dételer, panser et remettre le cheval au champ.

Au programme :

– Règle de sécurité autour du cheval

– Aborder le cheval et le préparer au travail

– Découvrir le harnais, l’attelage et l’installer

– Balade d’une heure avec possibilité de mener l’attelage

– Dételer le cheval et le préparer au retour au champ

La Couture 85320 Vendée Pays de la Loire



