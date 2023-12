Ski nocturne à la Poya La Couttetat, Chef Lieu Vallorcine, 4 décembre 2023, Vallorcine.

Vallorcine,Haute-Savoie

Tous les jeudis des vacances scolaires, venez skier en nocturne à La Poya.

16h30 à 18h Slalom libre.

18h à 19h Descente aux flambeaux de l’ESF animée par « Les Frères Misters »

19h à 21h ski libre. 10 € Remontées mécanique + une boisson.

2023-12-28 16:30:00 fin : 2023-12-28 21:00:00. EUR.

La Couttetat, Chef Lieu Remontées mécaniques de la Poya

Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Every Thursday during the school vacations, come and ski by night at La Poya.

4:30pm to 6pm Free slalom.

6pm to 7pm ESF torchlit descent with « Les Frères Misters ».

7pm to 9pm free skiing. 10 € lift pass + one drink

Todos los jueves durante las vacaciones escolares, venga a esquiar de noche a La Poya.

De 16h30 a 18h00 Eslalon libre.

De 18:00 a 19:00 Descenso de antorchas ESF con « Les Frères Misters ».

De 19.00 a 21.00 h Esquí libre. 10 € forfait + una bebida

Jeden Donnerstag in den Schulferien können Sie in La Poya Nachtskilaufen.

16:30 bis 18 Uhr Freier Slalom.

18h bis 19h Fackelabfahrt der ESF unter der Leitung von « Les Frères Misters ».

19h bis 21h Freies Skifahren. 10 € Skilifte + ein Getränk

