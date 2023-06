CONCERT Pour les tout petits – Bébés jusqu’à 2 ans La Couttetat, Chef Lieu Vallorcine, 5 août 2023, Vallorcine.

Vallorcine,Haute-Savoie

CONCERT SONÂM SHAMANY avec Delphine Burnet et Florent Demaison

Un bain sonore avec de nombreux instruments traditionnels du monde entier;

Un duo de notre Vallée qui joue d’une trentaine d’instruments sonores en pleine nature..

2023-08-05 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-05 12:00:00. EUR.

La Couttetat, Chef Lieu Remontées mécaniques de la Poya

Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



SONÂM SHAMANY CONCERT with Delphine Burnet and Florent Demaison

A sound bath with traditional instruments from around the world;

A duo from our Valley who play some thirty sound instruments in the heart of nature.

CONCIERTO SONÂM SHAMANY con Delphine Burnet y Florent Demaison

Un baño sonoro con instrumentos tradicionales de todo el mundo;

Un dúo de nuestro Valle que toca una treintena de instrumentos sonoros en plena naturaleza.

KONZERT SONÂM SHAMANY mit Delphine Burnet und Florent Demaison.

Ein Klangbad mit zahlreichen traditionellen Instrumenten aus der ganzen Welt;

Ein Duo aus unserem Tal, das in der freien Natur etwa dreißig Klanginstrumente spielt.

