STAGE DE 4H FABRICATION DE COUTEAU La coutellerie du Maine Anjou La Roche-Neuville, 4 novembre 2023, La Roche-Neuville.

La Roche-Neuville,Mayenne

Plongez dans les prémices de la fabrication d’un couteau !.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 17:30:00. EUR.

La coutellerie du Maine Anjou SAINT-SULPICE

La Roche-Neuville 53360 Mayenne Pays de la Loire



Dive into the beginnings of knife making!

Sumérjase en las primeras etapas de la fabricación de cuchillos

Tauchen Sie ein in die Anfänge der Herstellung eines Messers!

Mise à jour le 2023-11-03 par eSPRIT Pays de la Loire