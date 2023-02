La Coutellerie aux Lions vous ouvre ses portes! La Coutellerie aux Lions Plauzat Catégories d’Évènement: Plauzat

La Coutellerie aux Lions vous ouvre ses portes! La Coutellerie aux Lions, 27 mars 2023, Plauzat. La Coutellerie aux Lions vous ouvre ses portes! 27 mars – 2 avril La Coutellerie aux Lions Je me présente, Fabien VELLET, coutelier basé sur Plauzat depuis bientôt 3 années. Je serai ravi de vous accueillir pour partager sur mon métier et ma passion au cours de cette semaine.

Les JEMA sont l’occasion annuelle d’ouvrir mon local au public pour montrer « l’envers du décor » de ma coutellerie.

Je ferai des journées classiques de mon coté, ainsi vous pourrez voir les différents aspects de ce métier. De la forge de la lame aux finitions, il faut compter de 7 à 20h (réparties sur 2 ou 3 jours) suivant les modèles pour terminer un couteau. Je ferai des couteaux simples durants cette semaine afin de pouvoir vous montrer toutes les étapes de fabrication sur une journée. Organisation de la journée:

8h30 : Forge de la lame puis recuit

9h30 : Dessin et préparation du manche

10h30 : Travail sur la lame (émouture, guillochage, etc…)

11h30 : Normalisations puis Trempe de la lame (sélective)

13h30 : Ajustage et finition du manche

15h : Emouture finale et finitions de la lame

17h : Assemblage et finitions du couteau A savoir que je réalise toutes les étapes de fabrication du couteau moi même, en partant de plaques d’acier (des aciers dit « au carbone ») et de bois principalement locaux (buis/amandier/pommier/pêcher etc..).

