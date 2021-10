La Cousine Bette Tours, 15 octobre 2021, Tours.

La Cousine Bette 2021-10-15 20:30:00 – 2021-10-15 22:00:00

Tours Indre-et-Loire

EUR 12 La Cousine Bette d’Honoré de Balzac interprétée par Laure Mandraud et Yannick Nédelec, de la Compagnie Prométhéâtre.

La cousine Bette est une comédie féroce ! Dans l’adaptation de Laure Mandraud, sept personnages sont malmenés par l’amour, la jalousie, la cupidité, les désirs de vengeance. Tous sont joués par Yannick Nédélec et Laure Mandraud, qui réalisent une vraie performance de comédiens sur les dialogues magnifiques, drôles et terribles, de Balzac.

+33 6 63 66 88 51

Cousine Bette

