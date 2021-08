Évrange Évrange Évrange, Moselle LA COUSEUSE D’HISTOIRES Évrange Évrange Catégories d’évènement: Évrange

LA COUSEUSE D’HISTOIRES Évrange, 19 septembre 2021, Évrange. LA COUSEUSE D’HISTOIRES 2021-09-19 10:30:00 10:30:00 – 2021-09-19 11:00:00 11:00:00 Bibliothèque des 3 Villages 1 rue de l’Eglise

Évrange Moselle Évrange Passionnée de couture, elle fabrique ainsi marionnettes et livres en tissu pour les tout-petits, qui servent et enrichissent ses spectacles et promenades contées pour les 0 à 5 ans. Elle trouve son inspiration dans des contes traditionnels puisés dans la tradition orale du monde entier, où la Nature joue une part belle. Léa Pellarin dernière mise à jour : 2021-08-09 par

