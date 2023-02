La Couse du Lézard, 19 mars 2023, Lézardrieux Lézardrieux.

2023-03-19 – 2023-03-19

C’est la 2ème édition de La Course du Lézard organisée par l’association des parents d’élèves de l’école de Lézardrieux. Course entre terre et mer avec de jolis points de vue. Deux parcours possibles en course à pied : « La grande Lézard » 12kms et » La petite Lézard » 8kms. La grande Lézard est également possible à faire en marche. Les parcours enfants de 900m ( – de 11 ans ) et 1800 ( entre 11 et 15 ans) sont gratuits et sans inscription.

Infos pratiques : départ salle de l’ermitage, parking aire de covoiturage et de la pharmacie.

ape.lezardrieux22@gmail.com +33 6 44 35 96 12 http://www.lacoursedulezard-2023.ikinoa.com/

