LA COURTE ÉCHELLE L’Huisserie L'Huisserie L'Huisserie Catégories d’Évènement: L'Huisserie

Mayenne

LA COURTE ÉCHELLE L’Huisserie, 25 mars 2023, L'Huisserie L'Huisserie. LA COURTE ÉCHELLE 27 Rue d’Anjou Epsace du Maine L’Huisserie Mayenne Epsace du Maine 27 Rue d’Anjou

2023-03-25 – 2023-03-25

Epsace du Maine 27 Rue d’Anjou

L’Huisserie

Mayenne L’Huisserie En collaboration avec le Conservatoire de Laval Agglomération, l’Huisserie propose le 25 mars prochain un tremplin de musiques actuelle. Une centaine de spectateurs sont attendus pour soutenir des groupes de la Mayenne, retenus pour participer au Tremplin La Courte Echelle. Plusieurs groupes ou artistes amateurs auront candidatés pour participer à ce concours, une minorité sera sélectionné. Pendant 30 mn, chacun à leur tour, ils nous feront partager leurs univers et l’amour de la musique. INFOS PRATIQUES :

· Date : 25 mars 2023

· Heure : 20h30

· Lieu : Espace du Maine – L’Huisserie

· Entrée libre Le Tremplin Muisques Actuelles https://www.lhuisserie.fr/ Epsace du Maine 27 Rue d’Anjou L’Huisserie

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: L'Huisserie, Mayenne Autres Lieu L'Huisserie Adresse L'Huisserie Mayenne Epsace du Maine 27 Rue d'Anjou Ville L'Huisserie L'Huisserie lieuville Epsace du Maine 27 Rue d'Anjou L'Huisserie Departement Mayenne

L'Huisserie L'Huisserie L'Huisserie Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lhuisserie-lhuisserie/

LA COURTE ÉCHELLE L’Huisserie 2023-03-25 was last modified: by LA COURTE ÉCHELLE L’Huisserie L'Huisserie 25 mars 2023 27 Rue d'Anjou Epsace du Maine L'Huisserie Mayenne L'Huisserie L'Huisserie, Mayenne mayenne

L'Huisserie L'Huisserie Mayenne