La course Eiffage du Viaduc de Millau en Aveyron 2022, 22 mai 2022, .

La course Eiffage du Viaduc de Millau en Aveyron 2022

2022-05-22 – 2022-05-22

Vous apprécierez la pureté des paysages de la vallée du Tarn sur 23,7 km, ainsi que la fantastique sensation de courir entre ciel et terre lors de la traversée du géant architectural, partie intégrante du parcours. C’est toute une ville qui se mobilise pour mener à bien cet événement, faisant de la course Eiffage un évènement sportif reconnu autant qu’une occasion de rencontres et de partage. La course devrait rassembler près de 15 000 coureurs et transformer Millau en lieu d’effervescence

6ème édition de la course Eiffage du Viaduc de Millau en Aveyron, annulée le 17/052020, reportée au 30/05/2021, annulée et reportée au 22/05/2022 Relevez un défi alliant originalité, convivialité et performance dans un cadre unique et privilégié.

https://www.course-eiffage-viaducdemillau.org/

CEVM

