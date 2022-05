La course du temps Musée d’art et d’histoire Genève Catégorie d’évènement: Genève

du vendredi 3 juin au samedi 1 octobre à Musée d’art et d’histoire

Le Cabinet d’arts graphiques propose un accrochage sous forme de clin d’œil autour de l’iconographie des âges de la vie et des heures du jour et de la nuit. Depuis l’Antiquité, les auteurs, médecins ou philosophes divisent la vie humaine en trois, quatre ou sept âges. Ce thème rencontre un vif succès auprès des artistes comme le montrent les œuvres de Marten de Vos ou celles d’Henry Moore, inspirées de Shakespeare. Viennent ensuite les allégories du jour et de la nuit, dont une série de gouaches créées par le célèbre peintre de la Renais sance, Raphaël, pour décorer le palais du Vatican. Elles sont mises en regard d’allégories imaginées par Ferdinand Hodler et Alfons Mucha. L’exposition s’intéresse enfin aux variations des représentations des quatre principaux moments de la journée (matin, midi, après-midi, soir/nuit) aux XVIIe et XVIIIe siècles notamment, à travers les œuvres de Charles Le Brun, Hendrick Goltzius, Joseph Vernet et William Hogarth.

En avant-goût de l’exposition Dix milliards d’années (22 juillet – 30 octobre 2022), deux présentations parallèles posent un regard original sur le temps qui passe. Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève

