La course du Parc des Alpilles Aureille, samedi 25 mai 2024.

La course du Parc des Alpilles Aureille Bouches-du-Rhône

À l’occasion de la Fête du Parc des Alpilles le samedi 25 mai, inscrivez-vous à la première course organisée par la Maison du Parc des Alpilles, à Aureille !

Relevez le défi et participez à la première course du Parc des Alpilles.



1 course de 10 km sur chemin

1 course de 5 km sur chemin

1 marche découverte proposée en collaboration avec la Fédération française de randonnée pédestre



Organisées en collaboration avec le club Aureille Sport Aventure.

Gratuit sur inscription, nombre de places limité.

Courses chronométrées uniquement pour les premiers en vue des podiums, veuillez donc vous munir si vous le souhaitez de vos propres outils de chronométrage.

Evitons les déchets et le plastique, prenez votre gourde !

Espace buvette et restauration locale.



Accueil des participants dès 8h45 Place de l’église d’Aureille



9h15 Mise en forme par l’Association de Gymnastique d’entretien d’Aureille (A.G.E.A.)

9h30 Départ course 10 km

9h45 Départ course 5 km

10h00 Départ groupé de la balade découverte, 5 km, puis toute la journée en autonomie

11h30 Remise des prix 3 premiers hommes et femmes des 2 courses .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 09:00:00

fin : 2024-05-25

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement La course du Parc des Alpilles Aureille a été mis à jour le 2024-04-05 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles