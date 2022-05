La course du Muguet à Cergy-Pontoise ce dimanche 1er mai Cergy-Pontoise Puiseux-Pontoise Catégories d’évènement: Puiseux-Pontoise

Ce dimanche 1er mai, l’agglomération de Cergy-Pontoise accueillera sa traditionnelle course du Muguet. Organisé par le club d’athlétisme local (EACPA), ce run de 5 ou 10km est une boucle qui couvre des portions de route mi-urbaines, mi-boisées, à travers la plaine maraîchère et les bords de l’Oise. Départ et arrivée à Pontoise, au stade des Maradas. Pour le 10km, départ à 10h30 / Pour le 5km, départ à 10h. Inscription sur : [https://inscriptions.oxybol.fr/inscription_evenement_coureur.php](https://inscriptions.oxybol.fr/inscription_evenement_coureur.php)

Entre 7 et 15 euros

