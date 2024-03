La Course du Lézard Lézardrieux, dimanche 17 mars 2024.

La Course du Lézard Lézardrieux Côtes-d’Armor

C’est la 3ème édition de La Course du Lézard organisée par l’association des parents d’élèves de l’école de Lézardrieux. Cette année, les participants sont invités à venir costumés !

Course entre terre et mer avec de jolis points de vue.

Deux parcours de course à pied La grande Lézard 19,5kms et la Petite Lézard 10kms (possible de la faire en marchant).

Deux parcours course à pied enfant 1800 pour les plus de 11 ans et 900 m pour les moins de 11 ans (gratuit et sans inscription)

Restauration possible sur place (préférable de réserver sur ikinoa, 2 menus au choix)

Départ et arrivée Salle Georges Brassens à Lézardrieux .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 09:00:00

fin : 2024-03-17

Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne ape.lezardrieux22@gmail.com

L’événement La Course du Lézard Lézardrieux a été mis à jour le 2024-02-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose