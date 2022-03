La Course du Cœur Villeneuve-sur-Yonne, 24 mars 2022, Villeneuve-sur-Yonne.

La Course du Cœur Restaurant Au Vieux Tilleul 1 Quai Roland Bonnion Villeneuve-sur-Yonne

2022-03-24 18:00:00 – 2022-03-24 19:00:00 Restaurant Au Vieux Tilleul 1 Quai Roland Bonnion

Villeneuve-sur-Yonne Yonne Villeneuve-sur-Yonne Yonne

EUR La Course du Cœur est une course en relais unique de 750 km entre Paris et Bourg Saint Maurice – Les Arcs. Durant 4

jours et 4 nuits, elle rassemble près de 160 coureurs (salariés de grandes entreprises), autour d’une équipe de 12 coureurs greffés. Ce sont 11 équipes qui prendront le départ au Trocadéro à Paris le mercredi 23 mars. Par leur participation, ces sociétés de renommée internationale s’impliquent pour la cause du don d’organes. Toutes ensemble, elles portent le message du don, que ce soit auprès de leurs collaborateurs en interne ou tout au long du parcours sur les routes de la course. La Course du Cœur ce sont aussi 150 bénévoles pour encadrer l’évènement, de 60 à 80 km parcourus par chaque coureur et plus de 200 communes traversées. Au total une caravane de 310 personnes pour faire courir la vie !

Villeneuve-sur-Yonne sera une ville étape le jeudi 24 mars. Le départ des coureurs se fera à 18h devant le restaurant Au Vieux Tilleul.

+33 3 86 87 62 00 http://www.lacourseducoeur.com/

