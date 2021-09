La Course du Coeur Square Carnot, 13 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 13 octobre 2021

de 18h à 21h

gratuit

La Course du Cœur est un événement sportif et solidaire, ancré sur la question sociétale majeure du don d’organes. Car cette course, à travers l’exploit réalisé par des coureurs greffés vise à la sensibilisation du grand public à la transplantation d’organes et par conséquent à la nécessité du don d’organes.

La Course cherche à faire progresser cette cause dans les mentalités en s’adressant au public tout au long du parcours, dans les quelques 200 communes traversées, mais aussi grâce aux médias qui relayent l’événement.

La Course du Cœur, c’est…

750 km de course à pied en relais non stop en quatre jours et quatre nuits entre Paris et Bourg Saint Maurice – Les Arcs

Entre 14 et 18 équipes de 14 coureurs dont 1 équipe de personnes transplantées (cœur, foie, rein, moelle osseuse, …)

Plus de 200 communes traversées par une caravane de plus de 120 véhicules

Des étapes de 8 à 60 km et des étapes particulières : roller, bike and run, relais volants, bike and bike, etc.

Une équipe médicale spécialisée de 9 médecins dotée du matériel médical approprié, 28 kinésithérapeutes.

Un escadron de 15 motards de la Garde Républicaine et 36 commissaires pour la sécurité de l’épreuve

Plus de 145 bénévoles au service des coureurs

Plus de 1600 nuitées en hôtel

Plus de 3200 repas servis en auberge, restaurants ou paniers-repas, de jour comme de nuit aux arrivées d’étapes

Des animateurs et des musiciens pour supporter les coureurs

Une troupe “Tutti Quanti” et 2 clowns “Boula et Plume”

Une équipe de communication et de sensibilisation qui assure la promotion et la sensibilisation au don d’organes tout au long du parcours

Une opération spécifique de sensibilisation au don d’organes pour les enfants, dans le cadre de l’opération « 10 000 cœurs pour l’hôpital »

Etc.

Square Carnot esplanade Saint-Louis Paris 75012

1 : Bérault (696m) 1 : Château de Vincennes (700m)



Contact :Trans-Forme 01 43 46 75 46 info@trans-forme.org https://lacourseducoeur.com https://www.facebook.com/lacourseducoeur https://twitter.com/lacourseducoeur

