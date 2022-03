La Course du Coeur Fontaines du Trocadéro Paris Catégories d’évènement: île de France

La Course du Coeur Fontaines du Trocadéro, 23 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 23 mars 2022

de 16h00 à 19h00

gratuit

Venez assister au départ de la Course du Coeur le mercredi 23 mars 2022 à 18h30 aux Fontaines du Trocadéro (Paris 16ème) ! Au mois de mars, durant 4 jours et 4 nuits, une équipe internationale de transplantés, associées à plusieurs dizaines d’autres coureurs, se relaient pour parcourir environ 750 km qui séparent Paris de la station des Arcs dans un seul et même but : participer à la sensibilisation du grand public au don d’organes. Depuis 1998, Trans-Forme, Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés, a pris le relais de l’organisation de cette formidable aventure. Aujourd’hui, grâce notamment à la campagne de sensibilisation de plus de 200 communes traversées chaque année par la Course du Coeur, et l’opération “10 000 coeurs pour l’hôpital”, Trans-Forme recueille des milliers de coeurs en papier réalisés par les enfants des écoles comme témoignage de soutien aux transplantés et patients en attente de greffe. Parler du Don d’Organes autour de soi, en discuter en famille, au bureau, est indispensable. Pour ou contre, il faut prendre position. C’est pourquoi nous nous mobilisons : Pour informer, susciter le dialogue, sensibiliser chacun, individuellement, à la cause du Don d’Organes. Fontaines du Trocadéro Jardin du Trocadéro Paris 75008 Contact : 0143467546 info@trans-forme.org https://www.facebook.com/lacourseducoeur https://twitter.com/LaCourseduCoeur Solidarité;Sport

Trans-Forme

