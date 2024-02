La Course du Coeur Place basse des Villards Bourg-Saint-Maurice, dimanche 24 mars 2024.

La Course du Coeur Place basse des Villards Bourg-Saint-Maurice Savoie

La Course du Cœur c’est une course à pied avec pour objectif la sensibilisation au don d’organes. L’arrivée de la Course du Cœur est aux Arcs le dimanche 26 mars 2023 au cœur de la station de ski des Arcs.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 16:30:00

fin : 2024-03-24 17:30:00

Place basse des Villards Arc 1800

Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@lesarcs.com

