La Course du Coeur Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice

Savoie

La Course du Coeur Bourg-Saint-Maurice, 27 mars 2022, Bourg-Saint-Maurice. La Course du Coeur Place basse des Villards Arc 1800 Bourg-Saint-Maurice

2022-03-27 – 2022-03-27 Place basse des Villards Arc 1800

Bourg-Saint-Maurice Savoie La Course du Cœur c’est une course à pied avec pour objectif la sensibilisation au don d’organes. L’arrivée de la Course du Cœur est aux Arcs le dimanche 27 mars 2022 au cœur de la station de ski des Arcs. contact@lesarcs.com +33 4 79 07 12 57 https://lacourseducoeur.com/ Place basse des Villards Arc 1800 Bourg-Saint-Maurice

