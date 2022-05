La course d’orientation “l’arbre ce héros” Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Eure-et-Loir

La course d'orientation "l'arbre ce héros" Chartres, 25 mai 2022, Chartres.

2022-05-25 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-25 12:00:00 12:00:00

Chartres Eure-et-Loir Chartres Nous avons le plaisir de vous convier à l’inauguration de la course d’orientation l’arbre, ce héros par AccroCamp Chartres installé sur le parc André Gagnon de Chartres.

L’événement aura lieu mercredi 25 mai entre 10h et 12h.

Voici le déroulé de la matinée :

• 10h : accueil des participants – explication du déroulement de la course d’orientation

• 10h30 : début de l’activité

• 11h30 : remise des récompenses

Chartres

