La “Course des Quartiers” de Chantilly, 25 juin 2022, .

La “Course des Quartiers” de Chantilly

2022-06-25 – 2022-06-25

Venez nombreux le 25 juin soutenir votre quartier ou votre commune !

Vous êtes impatient de revenir soutenir votre quartier et nous vous attendons nombreux pour assister en fin de journée à la course de la communauté de communes, la course des commerçants, enfin la course des quartiers de Chantilly.

Vous pourrez applaudir les employés des écuries de course qui seront en selle. Qui succèdera au palmarès du Quartier de Verdun vainqueur en 2019?

Comme d’habitude il y a aura de nombreuses activités, de la musique, la possibilité de pique-nique ou de se restaurer sur place.

-Course des quartiers de Chantilly : Lefébure – Coq Chantant – Centre – Connétable – Verdun – Bois Saint-Denis – Quartier de la Halle,

-Course des 11 communes de la CCAC : Apremont – Avilly Saint-Léonard – Chantilly – Coye-La-Forêt – Gouvieux – La Chapelle-en-Serval -Lamorlaye – Mortefontaine – Orry-la-Ville – Plailly- Vineuil-Saint-Firmin,

-Course des commerçants de Chantilly,

-Course des villes jumelées,

http://www.ville-chantilly.fr/

Pixabay

dernière mise à jour : 2022-05-17 par