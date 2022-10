La course des lumières Place de l’Hôtel de Ville Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La course des lumières Place de l’Hôtel de Ville, 19 novembre 2022, Paris. Le samedi 19 novembre 2022

de 15h00 à 21h00

. payant

En marchant ou en courant, vous éclairez la nuit contre le cancer et pour tous les malades, munis d’un objet lumineux. Engagez-vous le 19 novembre. Au programme, un magnifique moment de partage et de convivialité seul, en famille ou entre collègues. Participer à la course des Lumières c’est : Un soutien financier à notre partenaire, l’Institut Curie Une soirée inoubliable (DJ, stand photo, échauffement collectif) Un kit participant complet (t-shirt, dossard, objet lumineux) Place de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville 75004 Paris Contact : https://www.coursedeslumieres.com/ https://www.coursedeslumieres.com/inscription-individuelle/paris

Illustration officielle événement

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Place de l'Hôtel de Ville Adresse Place de l'Hôtel de Ville Ville Paris lieuville Place de l'Hôtel de Ville Paris Departement Paris

Place de l'Hôtel de Ville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La course des lumières Place de l’Hôtel de Ville 2022-11-19 was last modified: by La course des lumières Place de l’Hôtel de Ville Place de l'Hôtel de Ville 19 novembre 2022 Paris place de l'hôtel de ville Paris

Paris Paris