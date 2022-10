La Course des Lumières Marseille 8e Arrondissement, 10 décembre 2022, Marseille 8e Arrondissement.

La Course des Lumières

2022-12-10 17:00:00 – 2022-12-10

EUR 28 28 Pour cette nouvelle édition, plus de 2000 porteurs de lumières sont attendus le 10 décembre, au parc Borély. Créée en 2010, la Course des Lumières est l’événement de mobilisation et de collecte de fonds qui illumine la nuit pour tous les malades.



Devenez un porteur de lumière! En marchant ou en courant, vous éclairez la nuit contre la maladie d’Alzheimer et pour tous les malades, munis d’un objet lumineux. Au programme, un magnifique moment de partage et de convivialité seul, en famille ou entre collègues.



Animations au village de la course de 15h à 20h

Dj’ et animations, Photobox et mur des lumières



Départ de la course à 17h

Départ de la marche à 17h15

A la tombée de la nuit et munis d’un objet lumineux, les participants éclairent la nuit contre la maladie d’Alzheimer et pour tous les malades, lors d’une marche ou d’une course non chronométrés.

https://www.coursedeslumieres.com/villes/marseille

