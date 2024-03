LA COURSE DES HÉROS Urville-Nacqueville La Hague, dimanche 23 juin 2024.

LA COURSE DES HÉROS Urville-Nacqueville La Hague Manche

Pour la quatrième année consécutive, l’association Rêves va organiser » La course des héros » avec la présence de Loïs. Notre petite héroïne va donc relever une nouvelle fois le défi lors de cette aventure sportive et solidaire.L’objectif de cette course est de réaliser le maximum de kilomètres en 30 minutes en marchant ou en courant et collecter de l’argent pour financer le rêve d’un enfant gravement malade. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 23 juin 2024 à 11h au complexe sportif de la Charrière à Urville-Nacqueville.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 11:00:00

fin : 2024-06-23 12:00:00

Urville-Nacqueville Complexe sportif de La Charrière

La Hague 50460 Manche Normandie isabelle.fautrat@sfr.fr

