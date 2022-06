La Course des géants – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La) Carquefou Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La Course des géants – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La), 6 octobre 2022, Carquefou. Représentations du 5 au 8 octobre 2022 à 20h45

Horaire : 20:45 22:25

Gratuit : non de 26 € à 48,50 €BILLETTERIES à l’unité à partir du 28 juin 2022 :- sur www.theatre-carquefou.fr- à la Fleuriaye – du mardi au vendredi de 14h30 à 18h Représentations du 5 au 8 octobre 2022 à 20h45 Théâtre. Des quartiers populaires à la Nasa, la petite histoire d’un jeune Américain croise la grande histoire de la conquête spatiale, en pleine guerre froide. Captivant !1960, Chicago. Passionné d’astronomie, le jeune Jack Mancini partage sa vie entre les services à la pizzeria, les nuits en garde à vue et une mère irresponsable. Lorsqu’un professeur en psychologie détecte ses facultés hors normes et lui offre une place dans une prestigieuse université, sa vie bascule…Au plateau, six comédiens flamboyants incarnent une trentaine de personnages, tantôt exubérants ou graves. Tout cela va vite – on pense souvent à Alexis Michalik – et emprunte à la mise en scène de cinéma : les scènes sont courtes, sans temps mort, parfois dansantes, avec des changements rapides de décor passant d’un lieu à un autre avec fluidité. La richesse visuelle vient aussi des vidéos projetées en fond de scène qui accompagnent en une fraction de seconde les changements de lieux et d’ambiances, avec des images d’archives ou donnant vie au cosmos… C’est ingénieux et vitaminé. Écriture et mise en scène : Mélody MoureyAvec Éric Chantelauze, Jordi Le Bolloc’h, Nicolas Lumbreras, Anne-Sophie Picard, Valentine Revel-Mouroz, Alexandre Texier Durée : 1h40 Tout public à partir de 11 ans Fleuriaye (La) Carquefou 44470

