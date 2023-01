LA COURSE DES ENFOIROS Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

LA COURSE DES ENFOIROS
3 Avenue de l'Aérodrome de Montaudran PISTE DES GEANTS
Toulouse Haute-Garonne
2023-05-27

Haute-Garonne 15 EUR 15 22 Voici le planning de la soirée : – 17h : Ouverture du ville

– 18h30 : Fermeture des inscriptions

– 18h45 : Echauffements collectifs

– 19h : Départ de la Piste des Géants du 6 km

– 20h30 : Podium et ouverture de la buvette !

– 21h : concert gratuit des Enfoiros (Pendant 2h, ils vous feront danser sur un répertoire pop, rock et variété française). Cette course est l’occasion pour vous de transpirer pour la bonne cause !

N’hésitez plus à vous inscrire ! C’est quoi ? Une course caritative nocturne dont les bénéfices seront reversés aux Restos du Cœur de Haute-Garonne ! PISTE DES GEANTS 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse

